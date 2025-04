Corpo do papa Francisco chega à Basílica de São Pedro para velório público

O corpo do papa Francisco foi transferido à Basílica de São Pedro, no Vaticano nesta quarta-feira, 23. Desde as 11 horas (6 horas, no horário de Brasília), o velório foi aberto ao público e na Praça São Pedro, onde tantas vezes o pontífice reuniu multidões, filas de fiéis emocionados esperam a oportunidade para se despedir do líder da Igreja Católica, que morreu aos 88 anos nessa segunda-feira, 21.

Antes, às 9 horas (4 horas de Brasília), uma procissão de cardeais, bispos e sacerdotes, partiu de Santa Marta, onde ele vivia, e trasladou o corpo à basílica, em frente ao altar da confissão, obra do artista italiano Gian Lorenzo Bernini.

A quantidade de fiéis que chegavam ao velório era tanta que o Vaticano teve dificuldade para organizar o fluxo.

Parte dos católicos que foram homenagear o papa viram Francisco em sua última aparição pública, no domingo de Páscoa, 20, ou chegaram a Roma para acompanhar a canonização de Carlo Acutis, o santo da internet, que era prevista para o próximo fim de semana, mas teve de ser adiada.

O velório do papa Bento XVI, que morreu em 31 de dezembro de 2022, reuniu cerca de 200 mil pessoas. O Vaticano, porém, espera um público maior desta vez por causa do perfil carismático de Francisco e da época do ano (Bento XVI morreu no inverno, no meio das festas de réveillon).

Durante a procissão, o Coro da Capela Sistina cantou antífonas e salmos do Antigo Testamento. Quando o corpo entrou na Basílica, entoaram uma ladainha com nomes de diversos santos, incluindo apóstolos, mártires e os papas que estão canonizados, como São João Paulo II e São Paulo VI.

A cerimônia foi presidida pelo cardeal irlandês Kevin Farrell, camerlengo, que governa o Vaticano até a eleição do novo pontífice. Coube também a Farrell, na segunda-feira, anunciar à imprensa a morte de Francisco.

Diferentemente de seus antecessores, o corpo de Francisco não foi colocado em um esquife elevado para o velório, conforme pedido do líder da Igreja Católica, que desejou maior sobriedade nos ritos.

O caráter simples dado aos ritos fúnebres reafirma uma das marcas de Francisco em seu pontificado de 12 anos, quando abandonou luxos e excessos do cargo para aproximar a figura do papa aos fiéis.

Uma vez dentro da basílica, o caixão foi colocado em frente ao altar principal.

Jorge Mario Bergoglio será velado em um caixão aberto feito de madeira e zinco, vestido com uma casula vermelha e mitra branca, segurando um rosário. O caixão será fechado às 20 horas (15h em Brasília) de sexta-feira, 25.

Ao fim do velório público, no sábado, 26, será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o início do período de nove dias de luto e orações em homenagem ao Pontífice.

Ao término da cerimônia, serão realizados ritos e cerimônias solenes que concluem os atos de despedida. Em seguida, o caixão será transferido para a Basílica de Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior), onde acontecerá será realizado o sepultamento às 10 horas (5 horas em Brasília) do sábado.

Essa é uma imponente igreja do século V localizada no centro de Roma, onde sete pontífices já foram sepultados. Francisco declarou no fim de 2023 que queria ser enterrado neste local, e não na cripta da Basílica de São Pedro, como acontecem funerais dos líderes da Igreja Católica há mais de três séculos.

O argentino Jorge Bergoglio, muito ligado ao culto da Virgem Maria, costumava rezar neste templo, que oficialmente faz parte do território do Vaticano, na véspera ou no retorno de cada uma de suas viagens ao exterior.