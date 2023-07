Corpo do jornalista Purgatori passará por autópsia na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/07/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 22 JUL (ANSA) – Uma autópsia será realizada até a próxima terça-feira (25) para apurar as condições físicas e as causas que levaram à morte do escritor, jornalista e roteirista italiano Andrea Purgatori.

A decisão ocorre pouco tempo depois de o Ministério Público de Roma, que aceitou a realização do exame, ter aberto uma investigação sobre o falecimento de Purgatori.

Um processo por homicídio culposo foi aberto após a família do jornalista denunciar um suposto tratamento inadequado. Ele, que supostamente sofria de uma forma grave de câncer, estava em uma clínica romana, mas morreu no hospital no último dia 19 de julho, aos 70 anos.

A autópsia no corpo de Purgatori será realizada na clínica Pio XI e, dependendo do resultado da análise, não é excluída a hipótese da necessidade de novas investigações.

“Esperamos que o clamor diminua e temos certeza de que as investigações técnicas demonstrarão a correção dos trabalhos do professor Gianfranco Gualdi e do doutor Claudio di Biasi”, disse Fabio Lattanzi, advogado dos dois médicos investigados.

Purgatori é reconhecido principalmente por seu trabalho como jornalista investigativo no jornal Corriere della Sera, onde cobria terrorismo e criminalidade. (ANSA).

