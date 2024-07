Corpo do ator Thommy Schiavo só foi encontrado no dia seguinte à queda; ator morreu após perder equilíbrio em sacada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/07/2024 - 18:51 Para compartilhar:

Câmeras de segurança revelaram que o corpo do ator Thommy Schiavo só foi encontrado no dia seguinte à sua queda. Ele despencou de uma sacada do prédio onde morava no bairro Bosque da Saúde, capital do Mato Grosso. O artista foi localizado na manhã do último sábado, 20.

A Polícia Civil obteve imagens que mostram o ator embriagado antes do acidente. Nelas, Thommy aparece na sacada, depois deita-se no chão por alguns minutos, levanta-se em seguida, mas com bastante dificuldade e sai cambaleando pelo corredor.

Na sequência, a vítima aparece tentando abrir a porta de uma das quitinetes, mas sem sucesso. Logo depois, o vídeo registra o momento em que ele volta para a sacada, se desequilibra e cai de uma altura de quatro metros.

Momentos antes do acidente

De acordo com os agentes que atenderam a ocorrência, testemunhas relataram que estavam ingerindo bebida alcoólica com Thommy Schiavo em uma conveniência próxima à residência.

A vítima foi encontrada caída no piso inferior, a uns quatro metros do andar onde residia.

Ainda segundo a polícia, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atestou o óbito da vítima no local.

Natural de Presidente Prudente/SP, Thommy Schiavo, que interpretou o peão João Zoinho, no remake da novela “Pantanal”, da TV Globo, tinha 39 anos.

Formado em artes cênicas pela CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), o artista participou de diversas outras produções na emissora, entre elas, “Paraíso” (2009), “Cordel Encantado” (2011), “Império” (2014) e “Além do Tempo” (2015). Ele também era músico e trabalhava como modelo.

