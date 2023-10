Corpo do ator Ricardo Merini é encontrado em São Paulo

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/sammyrocha/ 29/10/2023 - 8:54 Para compartilhar:

O corpo do modelo e ator Ricardo Merini, de 37 anos de idade, foi encontrado pela Polícia Civil no Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo no último sábado, 28. A informação foi confirmada pela polícia. Ainda não foi confirmada a razão de sua morte.

Merini estava desaparecido desde a noite de sexta-feira, 21 de outubro. O artista havia saído de casa, que fica no bairro da Bela Vista, por volta de 23h30 após voltar de uma viagem de trabalho a Santa Catarina.

Segundo informações da Polícia, o ator saiu a pé, sem levar documentos e deixando o computador ligado. Ao sair de casa para se encontrar com um amigo, ele acabou precisando ser socorrido perto de um viaduto por uma equipe do Samu. Não há informações se o ator passou mal ou foi atacado.

Por meio de nota, a Polícia Civil de São Paulo afirmou que o corpo de Merini foi identificado, neste sábado (28), pelo Instituto de Identificação Ricardo Gaumbletaun Daunt (IIRGD), após encaminhamento das digitais dactiloscópicas coletadas pelo IML.

A família do artista foi comunicada para o reconhecimento e as investigações prosseguem pela 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) para esclarecer os fatos.

