Corpo de turista argentino desaparecido em Santa Catarina é achado às margens de rio

O corpo de um turista argentino de 31 anos, que estava desaparecido desde quarta-feira, 29, na região de São Bonifácio Santa Catarina, foi encontrado na manhã deste sábado, 1º. Ele foi achado à margem de um rio, próximo a uma cachoeira, pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Científica vai analisar os restos mortais.

“Apesar de o local ser amplamente procurado por turistas, o rio possui grande correnteza. Além disso, a comunicação na região é prejudicada”, afirmou o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

Para localizar o turistas, foram realizadas buscas terrestres, subaquáticas e com o apoio de drones. Houve também ajuda de um cão de buscas.

Segundo testemunhas afirmaram aos bombeiros, o turista havia sido visto pela última vez na quarta pela manhã. Depois, à tarde, seu carro e sua barraca permaneciam montados, o que causou estranhamento e fez com que a polícia fosse acionada. No local, foi encontrado um acampamento, com barraca, carro com equipamentos de camping, pertences pessoais e um cão.