Corpo de Soleimani chega ao Irã e é acompanhado por multidão

ROMA, 5 JAN (ANSA) – O corpo de Qassem Soleimani, morto na última quinta-feira (2) em um ataque dos Estados Unidos em Bagdá, chegou neste domingo (5) ao Irã, com um cortejo fúnebre acompanhado por uma multidão nas ruas. O cortejo começou pela cidade de Ahvaz às 8h locais (1h30 de Brasília) e passará pelo município sagrado de Mashhad. Amanhã, seguirá para a capital Teerã e, na terça-feira (7), chegará à cidade de Kerman, onde Soleimani nasceu e será sepultado.

Ontem, o corpo de Soleimani desfilou pelas ruas de Bagdá, capital do Iraque, Karbala e Najaf, e várias autoridades políticas, como o premier iraquiano, Adel Abdul Mahdi, participaram dos atos. Junto de Soleimani, está o corpo do líder miliciano iraquiano Abu Mahdi Al Muhandis, que também morreu no ataque. Na última quinta-feira (2), o presidente norte-americano, Donald Trump, autorizou um ataque com drones no aeroporto internacional de Bagdá para matar Soleimani, de 62 anos, um dos homens mais poderosos do Irã e considerado um “herói” local. Ele liderava a força Al-Quds dos Guardiões da Revolução. Ao todo, sete pessoas morreram. Trump alegou que autorizara a morte de Soleimani para evitar novos conflitos, ressaltando que o general planejava ataques contra os interesses dos Estados Unidos. Mas, até agora, nenhuma evidência foi apresentada pelo governo americano. Ele também negou que tenha a intenção de começar uma guerra contra o Irã, apesar do episódio ter elevado a níveis máximos a tensão no Oriente Médio. Já as autoridades iranianas prometeram reagir ao ataque e decretaram luto de três dias. (ANSA)