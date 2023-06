Corpo de Silvio Berlusconi é cremado na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/06/2023 - 20:01 Compartilhe

MILÃO, 16 JUN (ANSA) – O corpo do ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi, morto na última segunda-feira (12) em função de uma leucemia crônica, foi cremado nesta quinta (15) em Valenza.

Após a cerimônia, um carro fúnebre deixou o crematório, seguido pelo veículo que transportava a companheira do político, Marta Fascina, para levar a urna com as cinzas de Berlusconi de volta para sua mansão em Arcore, nos arredores de Milão.

Os restos mortais do fundador do partido conservador Força Itália (FI) serão colocados na capela da Villa San Martino, em Arcore, onde já estão as cinzas de seu pai, Luigi, de sua mãe, Rosa, e de sua irmã Maria Antonietta.

De acordo com relatos, o irmão de Berlusconi, Paolo, já convidou seus amigos mais próximos para participar de uma missa na semana que vem, na capela nobre. A escolha da família seria o sinal de interpretar um desejo preciso de Berlusconi que, ao longo dos anos, sempre considerou a Villa sua residência preferida.

Premiê mais longevo da era republicana na Itália, Berlusconi deixou sua companheira, Marta Fascina, e cinco filhos: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi.

Empresário bem-sucedido nos setores imobiliário e de mídia, além de cartola vitorioso no comando do Milan, o bilionário também teve a trajetória marcada por processos judiciais e escândalos de prostituição.

Ao longo dos últimos anos, viu seu partido perder cada vez mais popularidade, reduzindo-se à terceira força na coalizão de direita que governa a Itália atualmente, encabeçada por Giorgia Meloni. (ANSA)

