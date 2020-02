Corpo de servidora pública é encontrado dentro de córrego, em Foz do Iguaçu

O corpo de uma mulher foi encontrado na quarta-feira (5), em Foz do Iguaçu, no Paraná. A vítima foi identificada como Ramiciely Carlessi Jacinto, de 43 anos. Ela era servidora na cidade e trabalhava como auxiliar de turismo, na Secretaria Municipal de Turismo. As informações são da Rádio Cultura Foz.

De acordo com a polícia, o corpo da vítima estava dentro de um córrego, no Rio Boicy. Ramiciely estava desaparecida desde o último dia 4. As causas da morte ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. As suspeitas é de que ela tenha sido assassinada, pois apresentava sinais de agressão. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

O carro da servidora foi encontrado em estado de abandono e a bolsa foi localizada caída em uma rua na região onde acharam o corpo. O delegado chefe do Grupo de Diligências Especiais, Dr. Francisco Sampaio, periciou o veículo para detectar se há marcas de digitais. A Delegacia de Homicídios da cidade vai comandar as investigações.

Em nota, a Diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu (Sismufi) lamentou a morte da servidora. “Prestamos as sinceras condolências aos familiares por tão grande perda”, informou.