++ Corpo de presidente de banco foi recuperado na Itália ++

PALERMO, 21 AGO (ANSA) – O presidente do banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e sua esposa, Anne Elizabeth Judith Bloomer, estão entre os quatro corpos recuperados hoje (21) dos destroços do naufrágio do veleiro de luxo Bayesian, na costa da Sicília.

Os mergulhadores dos bombeiros também recuperaram os restos mortais do advogado Chris Morvillo e de sua mulher, Neda.

Com essas atualizações, faltaria apenas a retirada dos corpos do magnata britânico do setor de tecnologia Mike Lynch, proprietário do Bayesian, e sua filha, Hannah. Um deles já teria sido localizado. (ANSA).