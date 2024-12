Corpo de piloto que estava em avião desaparecido no AM é encontrado

O corpo do piloto de Fernandópolis, no interior de São Paulo, que estava no avião desaparecido em Manicoré, interior do Amazonas, foi encontrado em meio aos destroços na quarta-feira, 25.

Segundo o portal “g1”, Rodrigo Boer Machado, de 29 anos, era natural de Fernandópolis, mas residia em São José do Rio Preto (SP).

O piloto tinha ido ao Amazonas a trabalho, porém não deu muitos detalhes sobre o serviço que seria realizado, segundo familiares. Na ocasião, informou que sairia de Porto Velho (RO) com destino a Manaus (AM).

No dia 20 de dezembro, Rodrigo manteve contato com o irmão antes de decolar. Depois, a aeronave de pequeno porte desapareceu. Na terça-feira, 24, a procura pelo avião foi reforçada por equipes do Corpo de Bombeiros do Amazonas, com cães farejadores.

Após cinco dias de buscas intensas, os destroços da aeronave de matrícula PT-JCZ foram localizados.

O portal IstoÉ entrou em contato com a Prefeitura de Manicoré, com a FAB (Força Aérea Brasileira) e com o Corpo de Bombeiros para obter mais informações, porém não houve resposta até o momento.

