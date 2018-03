Corpo de mulher é encontrado no lago do parque do Ibirapuera, na zona sul de SP

O corpo de uma mulher foi encontrado no lago do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, na tarde de sexta-feira (9). Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, ainda não há informações sobre a identidade da vítima, que aparenta ter idade entre 25 e 30 anos.

O corpo foi visto primeiro por um frequentador do parque, que imediatamente acionou a Guarda Civil Metropolitana, que chegou ao local às 17h40, segundo consta no boletim de ocorrência do caso. A vítima estava vestida e o boletim não especifica se havia marcas de violência.

O caso foi encaminhado para o 36º DP, na Vila Mariana e a delegada responsável foi acompanhar a perícia do instituto de criminalística. Por enquanto, a polícia trata o caso como “morte suspeita”. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames para tentar identificar a causa da morte e a identidade da vítima.