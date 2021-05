Corpo de mulher é encontrado após desabamento em Florianópolis

Os Bombeiros encontraram, por volta das 22h30 desta terça-feira (25), o corpo da mulher que estava preso nos escombros de um prédio que desabou na manhã do mesmo dia em Florianópolis (SC). As informações são do G1.

Elenita Pereira da Silva, de 56 anos, estava desaparecida após ter sido soterrada pelos escombros. Ela morava em um apartamento no primeiro andar da estrutura que desabou no bairro Jurerê.

Segundo os bombeiros, os indícios apontam que sua morte ocorreu no momento do desabamento. Ela estava na cozinha da casa. Foram quase 14 horas de buscas. As suspeitas é de que de tenha havido uma explosão por vazamento de gás no local.

Ainda de acordo com o G1, uma amiga da vítima disse que ela morava no local há apenas 15 dias. Ainda nesta terça, antes da tragédia, Elenita envou uma mensagem de bom dia para a amiga, que respondeu à mensagem já após o desabamento.

Segundo a Defesa Civil, o local abrigava quatro quitinetes. Uma parte da estrutura ainda corre risco de desabar e foi interditada.

No total, 11 pessoas ficaram desalojadas por conta do desabamento. Sete delas foram para um hotel pago pela prefeitura, o restante se hospeda em casa de familiares.

