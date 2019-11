Corpo de modelo desaparecida em barragem na Bahia é encontrado

Bahia – A modelo Vitória do Nascimento, de 18 anos, desapareceu neste sábado após cair de uma moto aquática numa barragem em Ponto Novo, na Bahia. Nesta terça-feira, o corpo da jovem foi encontrado por voluntários. As informações são do G1.

Galeria de Fotos



Corpo de Vitória do Nascimento, de 18 anos, foi encontrado nesta terça-feira



Reprodução/Facebook





Corpo de Vitória do Nascimento, de 18 anos, foi encontrado nesta terça-feira



Reprodução/TV Bahia





Corpo de Vitória do Nascimento, de 18 anos, foi encontrado nesta terça-feira



Reprodução/Facebook





Corpo de Vitória do Nascimento, de 18 anos, foi encontrado nesta terça-feira



Reprodução/TV Bahia





Corpo de Vitória do Nascimento, de 18 anos, foi encontrado nesta terça-feira



Reprodução/TV Bahia





Corpo de Vitória do Nascimento, de 18 anos, foi encontrado nesta terça-feira



Reprodução/Facebook



De acordo com os bombeiros, o corpo estava boiando e não se sabe a localização exata de onde ele apareceu. No sábado, Vitória na garupa de uma moto aquática, sem colete salva-vidas, quando se desequilibrou e caiu nas águas da barragem. O piloto, de identidade desconhecida, fugiu do local.

O corpo deve ser encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região.