Corpo de menina esfaqueada é encontrado perto de lixo em Roma

ROMA, 28 JUN (ANSA) – O corpo de uma mulher foi encontrado em um carrinho de compras que estava ao lado de uma lata de lixo em Roma, capital da Itália, na tarde desta quarta-feira (28), informaram os carabineiros.

A macabra descoberta foi feita na Via Stefano Borgia, no bairro de Primavalle, noroeste da “cidade eterna”, após um pedestre entrar em contato com a polícia por volta das 15h (hora local).

Agentes da delegacia de polícia local e um equipe forense estão na área para analisar a situação. Segundo informações preliminares, trata-se do corpo de uma adolescente que teria sido morta a facadas.

As autoridades italianas abriram um inquérito para apurar o caso e estão investigando um menino, também menor de 18 anos, que teria sido visto saindo de um prédio com um carrinho pingando sangue. (ANSA).

