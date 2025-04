Corpo de menina desaparecida em enchente é achado na Argentina

BUENOS AIRES, 7 ABR (ANSA) – Após mais de um mês de buscas, o corpo de uma das duas irmãs, de 1 e 5 anos, que desapareceram durante as enchentes que atingiram a cidade de Bahía Blanca, na Argentina, foi encontrado.

As duas jovens meninas viajavam de carro com os pais por uma estrada da região quando toda a família foi surpreendida pela inundação repentina. Apesar da ajuda de um motorista de uma van, que também foi morto, as irmãs foram arrastadas pela forte correnteza.

Os restos mortais da pequena Pilar, a mais velha das duas, foram encontrados a cerca de 40 quilômetros de onde as irmãs desapareceram. Com isso, o número oficial de vítimas subiu para 17.

Enquanto isso, as equipes de resgate prosseguiram com as buscas pela outra menina, Delfina. (ANSA).