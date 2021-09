Corpo de mais um brasileiro é achado com recado na fronteira com o Paraguai

O corpo de mais um brasileiro morto em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, foi identificado na segunda-feira (27). Carlos Limar de Souza Lima, de 38 anos, foi encontrado decapitado próximo ao quartel do Exército paraguaio.

Conforme as investigações, o corpo do paulistano foi deixado em um terreno a 5 quilômetros da fronteira com o Brasil por um carro. A vítima, de acordo com os policiais, tinha sinais de tortura, um corte no abdômen e havia sido decapitada. A cabeça de Carlos foi deixada em um saco plástico.

Um bilhete também foi encontrado ao lado do corpo. “Nós do crime estamos deixando claro que não iremos mais admitir covardias cometidas por esses justiceiros, seja quem for. Assinado: O crime”, dizia a mensagem.

O homem estava sem documentos e foi identificado pelas tatuagens que tem espalhadas elo corpo. Uma delas era de um palhaço, o que fez a investigação acreditar que ele seria integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Na última semana, outros três brasileiros foram executados na fronteira entre o Brasil e Paraguai. Rógerio Laurete Buosi, de 26 anos, Jorge Ortega, 28, e o ex-vereador de Ponta Porã, Joanir Subtil Viana, 53, foram atingidos com 9 tiros, ao menos, cada um.

A polícia investiga se há ligação entre os crimes e o que os motivaria – a disputa pelo controle da fronteira por grupos de narcotraficantes não é descartada.

