Corpo de jovem desaparecido há dez anos é encontrado atrás de congelador de supermercado

Trabalhadores estavam removendo prateleiras e geladeiras de um antigo supermercado na cidade de Council Bluffs, no estado americano do Iowa, quando descobriram um corpo no local. O caso ocorreu em janeiro deste ano e foi reportado pela CNN nesta terça-feira (23). Segundo informações da emissora, o corpo é de Larry Ely Murillo-Moncada, um antigo funcionário do local que estava desaparecido desde novembro de 2009.

Investigadores usaram o DNA dos pais de Murillo-Moncada para confirmar a identidade. As roupas encontradas no corpo eram semelhantes às usadas na descrição de seu desaparecimento, de acordo com a polícia local.

Os pais do rapaz desaparecido contam que ele saiu irritado de casa no dia do desaparecimento. Em depoimento à polícia, eles contaram que Larry Ely estava agindo de forma irracional, provavelmente por conta dos medicamentos que ele tomava.

Investigadores acreditam que ele subiu em um dos congeladores do antigo supermercado em que trabalhava e que era usado quando funcionários queriam uma pausa no expediente, mas caiu no espaço entre o objeto e a parede. O som do motor do congelador teria abafado os pedidos de ajuda do jovem. A autópsia não encontrou marcas de agressão e o caso é tratado como uma morte acidental.