Corpo de idosa desaparecida após deslizamento é achado na Itália

CASERTA, 2 SET (ANSA) – As equipes de resgate da Itália encontraram nesta segunda-feira (2) o corpo de uma mulher que estava desaparecida há quase uma semana, após um deslizamento de terra ter atingido a cidade de San Felice a Cancello, na região da Campânia.

O incidente aconteceu na noite da última terça-feira (27), em razão das chuvas torrenciais na parte meridional da península. A idosa de 74 anos, identificada como Agnese Milanese, foi surpreendida pelo desmoronamento junto com o filho, Giuseppe Guadagnino, que segue desaparecido.

De acordo com as autoridades locais, Milanese e Guadagnino foram atingidos pelo deslizamento enquanto colhiam avelãs. Os dois até que tentaram escapar da fúria das águas em um Apecar – veículo de três rodas -, mas foram levados pela enxurrada.

Os restos mortais da idosa foram achados no fundo do lago de uma antiga pedreira após inúmeras atividades realizadas pelos homens do Corpo de Bombeiros com botes de borracha, mergulhadores e outros equipamentos.

A partir de agora, o foco das operações está completamente em Guadagnino. Os socorristas trabalham com escavadeiras, cães farejadores e drones equipados com câmeras termográficas.

