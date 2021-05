Corpo de homem com Covid-19 precisou ser retirado por varanda de apartamento

O corpo de Bruno Estrela, vítima da Covid-19, precisou ser retirado pela varanda de seu apartamento com o auxílio de um caminhão em São João do Rio do Peixe, na Paraíba.

De acordo com o Bom Dia Paraíba, Bruno pode ter sofrido uma parada cardiorrespiratória em decorrência do coronavírus.

Segundo o UOL, as equipes de Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros tiveram dificuldades para retirar o corpo do prédio, uma vez que Estrela pesava 175 kg e a porta do apartamento era muito estreita.

Para retirar o corpo da vítima de dentro do imóvel, foi necessário serrar as grades da varanda do apartamento e contar com a ajuda de um caminhão com braço. O homem foi levado dentro de um caixão até o cemitério da cidade.

