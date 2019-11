Corpo de Gugu Liberato chegará até quinta-feira em São Paulo

O corpo de Gugu Liberato – morto na sexta-feira, 22, após um acidente doméstico – deve chegar no Brasil até a próxima quinta-feira, 28, de acordo com informações da assessoria de imprensa do apresentador. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) ofereceu o Salão Nobre da Casa para o velório.

A ideia da família, segundo a assessoria, é abrir o velório ao público que tanto apoiou Gugu durante sua carreira na TV. Ainda não há informações oficiais, porém, sobre velório e sepultamento.

O governador de São Paulo, João Doria, decretou luto oficial de 3 dias em todo o Estado.

A demora no traslado do corpo se deve ao fato de que Gugu expressou o desejo de ser doador de órgãos. O corpo só poderá ser transportado após os procedimentos – que devem beneficiar 50 pessoas, de acordo com informações da equipe médica.

Gugu Liberato morreu nesta sexta-feira, 22, aos 60 anos, em Orlando, na Flórida, onde tinha uma residência. Ele havia sido internado em um hospital após sofrer um acidente doméstico.

Ele caiu de uma altura de quatro metros quando fazia um reparo no ar-condicionado no sótão da casa.

A morte encefálica foi confirmada pelo Professor Dr. Guilherme Lepski, neurocirurgião brasileiro chamado pela família, que após ver as imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade do quadro clínico diante da mãe do apresentador Maria do Céu, dos irmãos Amandio Augusto e Aparecida Liberato, e da mãe de seus filhos, Rose Miriam Di Matteo.