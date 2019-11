Corpo de Gugu chega ao Brasil; velório terá duração de 24h

O corpo do apresentador Gugu Liberato chegou no início da manhã desta quinta-feira (28) no Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas (SP) e está a caminho da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde será feito o velório aberto ao público a partir das 12h e com duração até sexta-feira às 10h. As informações são do UOL.

Segundo a TV Globo, pessoas que estavam no mesmo voo que trouxe o apresentador relataram que a viagem foi tranquila e que foi solicitado para que os parentes de Gugu não fossem incomodados.

Logo após o velório na Alesp, o corpo do apresentador seguirá em um carro de bombeiros até o cemitério Gethsêmani, no Morumbi, onde será feito o sepultamento no jazigo da família.

Segundo o jornal Extra, o apresentador Silvio Santos cancelou a apresentação de seu programa do SBT nesta quinta-feira, mas não confirmou se foi por conta de sua ida à despedida de Gugu, que começou sua carreira na emissora e trabalhou durante 28 anos.

Gugu teve sua morte confirmada na última sexta-feira (22), após o apresentador ter sofrido uma queda acidental de uma altura de quatro metros na quarta-feira (20) quando fazia um reparo no ar-condicionado no sótão de sua casa em Orlando (EUA).