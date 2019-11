Corpo de gari morto durante assalto em Vicente de Carvalho é enterrado

Rio – O corpo do gari Francisco Paulo da Silva, de 61 anos, foi enterrado na tarde desta sexta-feira (15) no cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio. Bastante emocionados, familiares, amigos e colegas que trabalhavam com ele na Comlurb se despediram com uma salva de palmas.

A mulher de Franscico, Valdeia de Oliveira Silva, falou sobre a dor da perda. “Quem está me dando essa força é Deus. Ele era um homem alegre, feliz, satisfeito, gostava de trabalhar”, declarou.

Francisco fazia o serviço de capina na rua em um dos acessos do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, quando foi baleado. De acordo com a polícia, criminosos roubaram um moto pouco antes de ferirem o gari. Um outro homem identificado como Mateus Fernandes Félix da Silva também ficou ferido.

O gari chegou a ser socorrido para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.