Corpo de fotógrafo brasileiro desaparecido em Paris é encontrado

O corpo do fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Sousa, de 36 anos, desaparecido em Paris (França) desde o dia 26 de novembro de 2024, foi encontrado no rio Sena.

Segundo o jornal “Folha de S.Paulo”, o consulado do Brasil em Paris ligou para a mãe de Flávio, Marta Maria, e informou que um corpo havia sido retirado do rio no sábado, 4, e teste de DNA confirmaram a identidade do fotógrafo.

No dia em que o brasileiro desapareceu, o clima na capital francesa oscilava entre 8°C e 10°C. A temperatura do Sena, provavelmente, era ainda mais baixa, o que poderia ter ocasionado uma hipotermia fatal. Além disso, o rio frequentemente tem corrente forte o bastante para arrastar uma pessoa que não é acostumada a nadar.

Flávio chegou à Paris no início de novembro para fotografar o casamento de brasileiros conhecidos e visitar a cidade. Uma noite antes de retornar ao Brasil, ele caiu no Sena e precisou ser hospitalizado, mas acabou tendo alta no mesmo dia.

Em dezembro, a polícia francesa entrou em contato com a mãe de Flávio para informar sobre as investigações e afirmou que câmeras de segurança confirmaram que o fotógrafo deixou o celular em um vaso, em frente a um bistrô na margem do rio, segundo a prima do brasileiro Carolina Castro publicou nas redes sociais.

Outras imagens mostram o fotógrafo à beira do Sena, mas não há registro dele pulando.

