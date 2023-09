Corpo de Fernando Botero chega à Colômbia para adeus dos compatriotas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/09/2023 - 6:01 Compartilhe

O caixão com o corpo de Fernando Botero chegou na quinta-feira (21) à noite a Bogotá em um avião procedente da França para dar início a uma semana de homenagens ao artista colombiano mais famoso do mundo por parte de seus compatriotas.

Um carro fúnebre recebeu no aeroporto El Dorado da capital o caixão com o corpo do pintor e escultor, que faleceu no dia 15 de setembro aos 91 anos em Mônaco, vítima de uma pneumonia.

Lina Botero, uma de suas filhas, não conteve as lágrimas ao observar a chegada do corpo, ao lado do ministro da Cultura, Juan David Correa.

Os colombianos terão a oportunidade de desperdir-se de um dos artistas mais importantes do século XX e uma das pessoas mais famosas da Colômbia no exterior, ao lado do vencedor do Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.

De sexta-feira a domingo, o caixão do artista permanecerá no Capitólio Nacional, com acesso aberto ao público. Na segunda-feira serão organizadas uma missa católica e um concerto em sua homenagem no Museu Botero, onde estão expostas 208 de suas obras, segundo o ministério da Cultura.

Na terça e quarta-feira, Medellín receberá o caixão com o corpo de um de seus filhos mais queridos, que doou esculturas e pinturas exibidas em parques e praças da segunda maior cidade da Colômbia.

Na próxima quinta-feira (28), “ao final das homenagens, o corpo do mestre e seu caixão serão revisados para a posterior cremação e transferência para Itália”, onde os restos mortais serão levados para Pietrasanta, informou o ministério em um comunicado.

As cinzas serão enterradas ao lado do túmulo de sua esposa, a artista grega Sophia Vari.

As criações de Botero, em sua maioria com formas voluptuosas e levemente surreais, foram leiloadas por até 4,3 milhões de dólares nas galerias de maior prestígio do mundo.

Na Colômbia, o artista disponibilizou suas obras ao grande público, em uma tentativa de levar a arte às classes populares. Suas pinturas e esculturas também foram exibidas em cidades como Madri, Paris, Barcelona, Singapura e Veneza, entre outras.

