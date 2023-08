Corpo de executivo da Goldman Sachs é encontrado em rio de Nova York

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2023 - 15:17 Compartilhe

O corpo de John Castic, analista do Goldman Sachs, foi encontrado no Newtown Creek, em Nova York, segundo a imprensa internacional. Ele havia desaparecido após um show no Brooklyn Mirage. Ele teria deixado a boate no sábado de madrugada, conforme informou a polícia. O executivo tinha 27 anos.

Um homem avistou um corpo, sem camisa, flutuando de bruços próximo ao East River, perto de 1100 Grand St, e comunicou o caso para a polícia, que chamou a Unidade de Serviço de Emergência do NYPD para retirar o corpo da água.

John saiu com amigos no fim de semana, e avisou que voltaria para casa com carro de aplicativo. Panfletos de desaparecimento foram distribuídos pelos arredores do local.

O presidente e CEO do Goldman Sachs, David Solomon, disse que Castic era um “membro dedicado e motivado” da equipe de controladores do banco de investimento.

“Estamos todos chocados e tristes ao saber da trágica morte de John”, disse Solomon em um comunicado. “Nossos pensamentos estão com sua mãe Dawn, seu pai Jeff e toda a sua família neste momento tão difícil. John fará muita falta para sua família Goldman Sachs”, disse o CEO ao New York Post.

