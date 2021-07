Corpo de cunhada do presidente do Paraguai é encontrado em escombros na Flórida

Autoridades da Flórida identificaram nesta quinta-feira (8) o corpo de Sophia López Moreira, cunhada do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez. Ela é irmã da primeira-dama do país e uma das 64 vítimas encontradas até agora nos escombros do edifício que desabou em Surfside, na região de Miami. As informações são do G1.

Os legistas também identificaram os corpos do marido de Sophia, Luis Pettengil, e do filho mais novo do casal. Ainda faltam ser identificados os outros dois filhos mais novos do casal e uma sexta pessoa de origem paraguaia que estava com eles, de acordo com o jornal ABC Color.

O número confirmado de mortos no desabamento subiu para 64 nesta quinta. Outras 76 pessoas continuam desaparecidas e consideradas mortas soterradas em uma montanha de destroços, afirmou a prefeita do Condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, em uma entrevista coletiva um dia após as autoridades locais afirmarem que não havia esperança de serem encontrados sobreviventes.

O número de pessoas desaparecidas pode mudar já que continua possível que nem todas as pessoas estivessem no edifício no momento em que ele desabou repentinamente na madrugada do dia 24 de junho.

Embora autoridades locais tenham dito que à meia-noite de quinta-feira a parte de buscas e resgates da operação era considerada terminada, equipes irão continuar cavando até que sejam encontrados todos os corpos dos que estariam no prédio naquela manhã.

*Com informações da Reuters.

