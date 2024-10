Corpo de Cid Moreira é velado no Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2024 - 11:38 Para compartilhar:

Acontece na manhã desta sexta-feira, 4, o velório de Cid Moreira, jornalista, locutor e apresentador. Ele morreu na quinta, 3, em decorrência de falência múltipla de órgãos após diversos problemas de saúde. A cerimônia é realizada no Palácio Guanabara, sede oficial do governo do Rio de Janeiro, e foi aberta para a imprensa às 10h.

O funeral reuniu amigos e familiares do ex-âncora do “Jornal Nacional” mais cedo — incluindo Fátima Sampaio, terceira esposa de Cid, que esteve com ele no momento de sua morte. O corpo seguirá para Taubaté, no interior de São Paulo, onde será enterrado.

Segundo Dr. Nélio Gomes, médico responsável pelos últimos dias de vida do jornalista, Cid apresentou peritonite, um quadro de infecção por conta do tratamento de diálise prolongado, associado a infecção urinária, atrofia muscular e desnutrição. Apesar disso, o especialista garantiu que Moreira “teve todo o atendimento e acolhimento que poderia ter” em seus últimos dias.