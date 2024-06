Corpo de cantor Chrystian será velado nesta manhã em São Caetano do Sul

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2024 - 7:39 Para compartilhar:

O cantor Chrystian, conhecido pela dupla sertaneja Chrystian & Ralf, morreu aos 67 anos na noite da última quarta-feira, 19. O artista, que se preparava para fazer um transplante de rim em breve, que seria doado pela sua esposa Key Vieira, 54, sofreu uma parada cardiorrespiratória em casa e foi levado às pressas de helicóptero para o hospital Samaritano.

O velório de Chrystian é realizado na manhã desta quinta-feira, 20, no Cerimonial Ossel, em São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo. A cerimônia está programada para ocorrer das 11h às 16h, aberta aos familiares, amigos e fãs do cantor.

Em fevereiro, Chrystian foi internado Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, para se preparar para um transplante de rim. O artista havia sido diagnosticado com rim policístico, uma condição genética. A doação seria feita pela esposa, Key Vieira.

Entretanto, a cirurgia foi adiada para o final de 2024. Durante os exames pré-operatórios, foi preciso realizar um cateterismo no paciente.

Nota da família

“Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo.

Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos.

Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil.

Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores.

Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou.

Agradecemos de coração todo o apoio, carinho e respeito que recebemos dos fãs, amigos e colegas de profissão.

Chrystian viverá para sempre em nossos corações e através de sua música, que continuará a inspirar e emocionar a todos.”