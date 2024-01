Corpo de Bombeiros confirma 7 mortes em queda de avião em Itapeva (MG)

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 28/01/2024 - 16:28 Para compartilhar:

O CBMMG (Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais) confirmou na tarde deste domingo, 28, sete óbitos na queda de um avião na zona rural da cidade de Itapeva, localizada no extremo sul do estado de Minas Gerais. O município fica aproximadamente a 460 km da capital Belo Horizonte.

“Os bombeiros militares de Minas Gerais encontraram em óbito as 7 vítimas a bordo da aeronave. Os peritos da PCMG confirmaram esta quantidade e dão continuidade aos trabalhos no local”, afirmou em nota divulgada.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado do acidente às 10h38 desta manhã.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado para investigar o caso, envolvendo a aeronave de matrícula PS-MTG.

“A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”, explica a Cenipa.

