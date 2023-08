Corpo de bombeiros adota cachorro resgatado de carro com 50 graus

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 30/08/2023 - 2:23 Compartilhe

Um cachorrinho se juntou ao corpo de bombeiros de Connecticut, nos EUA, depois que os oficiais o resgataram de um carro quente estacionado na praia.

Riggs, uma mistura de beagle, foi eleito cão de apoio da estação do Corpo de Bombeiros de East Haven esta semana, anunciou o prefeito Joseph Carfora.

O cachorrinho de 6 meses encontrou seu lar com seus heróis depois que os bombeiros o tiraram de um carro trancado no domingo, perto de Town Beach, uma praia pública em Long Island Sound. Riggs foi deixado para trás dentro do veículo sufocante, onde a temperatura era de impressionantes 50 graus, segundo Carfora.

Felizmente, ele foi encontrado em condições saudáveis, um destino raro para animais abandonados em veículos quentes. O canino foi entregue a um oficial do Controle de Animais de East Haven, mas uma guerra de lances por Riggs eclodiu rapidamente.

O departamento de polícia, o corpo de bombeiros e até mesmo Carfora brigaram para se tornarem os novos proprietários de Riggs depois que a cidade foi inundada com ligações sugerindo que adotasse o filhote, mas os bombeiros acabaram vencendo.

“Somos um grupo compassivo aqui e gostamos dele imediatamente e decidimos que ele seria uma boa opção para nós”, disse o chefe dos bombeiros Matt Marcarelli à NBC.

Os bombeiros sugeriram uma lista de nomes com o tema tinder para seu novo mascote, uma enquete na qual 700 pessoas votaram.

O vencedor claro foi “Riggs”, um nome comum para um caminhão de bombeiros e o que Carfora disse ser um nome que incorpora “força, lealdade e resiliência”.

Em sua nova função, Riggs ajudará seus heróis a lidar com os fatores estressantes do trabalho e servirá como uma “distração amigável do trauma vivenciado no desempenho de suas funções”.

“Vemos muita tragédia e algumas pessoas tentam internalizá-la. Temos formas de lidar com isso e ele será uma dessas formas de nos ajudar”, disse Marcarelli.

Ele já está bem aclimatado com sua nova casa e se dá bem com sua equipe – e está até aproveitando seu próprio hidrante atrás da estação.

Quando ele não está na delegacia, os vizinhos podem esperar ver Riggs em eventos comunitários como embaixador do departamento.

“À medida que Riggs assume sua nova função, o departamento espera o impacto positivo que ele terá no bem-estar dos bombeiros e da comunidade”, disse Carfora.

O final feliz de Riggs é uma história refrescante sobre dezenas de cães que morreram neste verão depois que o ar condicionado dos carros em que foram deixados falhou. Doze cães foram mortos em agosto enquanto eram transportados para um evento de adoção.

Poucos dias antes, oito cães policiais sucumbiram a um destino semelhante enquanto eram conduzidos em um caminhão baú para um centro de treinamento K-9.

