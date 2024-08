Corpo de bilionário inglês que desapareceu após naufrágio de iate na Itália é encontrado, diz site

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/08/2024 - 13:02 Para compartilhar:

As autoridades italianas informaram que dois corpos encontrados nos destroços do iate de Mike Lynch, de 59 anos, que naufragou na Sicília, no sul do país europeu, pertencem ao magnata e sua filha adolescente Hannah. Ainda, de acordo com as forças de segurança, outros dois cadáveres foram encontrados na embarcação. As informações foram divulgadas pelo “Daily Telegraph” nesta quarta-feira, 21.

O empresário Mike Lynch, fundador da Autonomy, estava desaparecido após o seu iate, que possuía 56 metros e era nomeado de Bayesian, afundou na segunda-feira, 19, depois de passar por uma tempestade. A embarcação levava 22 pessoas e estava ancorada no porto de Porticello.

Na tarde desta quarta-feira, as equipes de mergulhadores foram vistas levando um corpo em um saco mortuário verde de volta para a costa. Os cadáveres foram achados dentro de uma das cabines do iate entre dois colchões.

De acordo com as autoridades, 15 pessoas sobreviveram ao naufrágio e um corpo já havia sido recuperado durante as operações. As buscas se concentravam em encontrar seis perdidos e, agora, quatro cadáveres foram encontrados.

Na embarcação, também estavam Jonathan Bloomer, presidente não-executivo da Morgan Stanley International, sua esposa, e o advogado Chris Morvillo, que defendeu Lynch em um processo judicial que tramitou nos Estados Unidos, e sua companheira, que são considerados como desaparecidos.

Mike Lynch já foi considerado o “Bill Gates do Reino Unido” e fundou a Autonomy, maior empresa de software do país e vendida para a HP por 11 bilhões de dólares em 2011, entretanto, a compradora acusou o magnata de fraude e o processou. O britânico foi absolvido das acusações em junho deste ano.

