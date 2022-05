Corpo de bebê é localizado em canal do Rio de Janeiro

No último domingo (29), a Polícia Civil localizou um bebê dentro de um canal em Rio das Ostras, na região dos lagos do Rio de Janeiro. A morte da vítima é investigada. As informações são do ‘O Dia’.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados para realizar o resgate da menina, de menos de um ano. No local informado, a vítima foi encontrada já sem vida.





Conforme a Polícia Civil, testemunhas estão sendo acionadas para prestar depoimentos. As autoridades tentam identificar os pais da criança para esclarecer a morte da vítima. O caso foi registrado no 128ª DP (Rio das Ostras).