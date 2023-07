Corpo de alpinista desaparecido há 37 anos é desenterrado por degelo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 31/07/2023 - 5:46 Compartilhe

A polícia suíça revelou na quinta-feira que descobriu os restos mortais de um alpinista alemão que desapareceu há quase quatro décadas enquanto escalava a geleira Theodul, no sul dos Alpes.

Os restos mortais do alpinista, que ainda não foi identificado publicamente pela polícia, foram encontrados por outros dois montanhistas em Zermatt, Valais, perto de Matterhorn, informou o The Guardian.

+ Alpinistas encontram mais de 1,6 tonelada de resíduos plásticos no Himalaia

As autoridades afirmam que, devido ao derretimento da geleira, os transeuntes conseguiram avistar a bota do falecido, bem como um crampon, dispositivo que permite ao usuário maior mobilidade na neve e no gelo.

Com a análise forense, os cientistas foram capazes de combinar o corpo com um conhecido alpinista desaparecido.

“A análise de DNA permitiu a identificação de um alpinista que estava desaparecido desde 1986”, disseram autoridades suíças em um comunicado. “Em setembro de 1986, um alpinista alemão, que tinha 38 anos na época, foi dado como desaparecido depois de não retornar de uma caminhada.”

A polícia divulgou uma foto da cena onde o corpo foi localizado, mostrando uma única bota de caminhada com cadarço vermelho espreitando da neve onde o caminhante encontrou seu trágico fim.

De acordo com vários relatos, o homem é uma das quase 300 pessoas que morreram ou desapareceram enquanto caminhavam pelas montanhas traiçoeiras.

Especialistas esperam que mais corpos sejam revelados à medida que a mudança climática global faz com que regiões antes cobertas por gelo derretam.

Em março, uma adolescente americana e sua amiga, que estudavam em um exclusivo internato suíço, foram consideradas mortas depois de serem enterradas em uma avalanche de 2.500 pés de largura durante uma viagem escolar de esqui.

De acordo com a polícia local, os alunos faziam parte de um grupo de esqui de 12 pessoas e provocaram o deslizamento de neve quando desceram uma colina.

Os membros da equipe de busca e resgate não conseguiram encontrar o corpo da estudante americana – que ainda não foi identificada – mas encontraram a mochila de sua amiga.

“As buscas oficiais pelo segundo aluno, que era dos Estados Unidos, tiveram que ser interrompidas por volta das 19h30 [terça-feira] e continuaram no dia seguinte”, informou a escola em comunicado. “Lamentamos este terrível acidente e estamos profundamente tristes.”

Um amigo da família afirmou que a polícia e as equipes de resgate disseram aos pais da estudante que “não há chance de sobrevivência” e que a menina foi “morta de forma conclusiva”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias