PARIS, 18 NOV (ANSA) – As autoridades da França encontraram o corpo de uma segunda vítima do desabamento da ponte sobre o rio Tarn, perto de Toulouse, na França. O cadáver provavelmente é do motorista do caminhão que despencou junto com a estrutura. A outra vítima é uma adolescente de 15 anos que estava em um carro com a mãe, que se salvou. (ANSA)