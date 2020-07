Corpo da atriz de ‘Glee’ desaparecida é encontrado

As autoridades informaram nesta segunda-feira (13) que acreditam ter encontrado o corpo da atriz da série musical “Glee”, Naya Rivera, que desapareceu na semana passada em um lago na Califórnia.

“Temos certeza de que o corpo que encontramos é o de Naya Rivera”, disse o xerife do condado de Ventura, Bill Ayub, em entrevista coletiva.

O corpo foi enviado para uma necropsia completa e confirmar sua identidade pelos registros dentários, embora nenhum outro desaparecimento tenha sido relatado no lago Piru, no noroeste de Los Angeles.

Ayub disse que, com base na localização, roupas, aparência e condição corporal, trata-se da atriz de 33 anos, que desapareceu na última quarta-feira depois de alugar um barco com seu filho de 4 anos na área de recreação.

As autoridades lidam com a hipótese de que a atriz se afogou por acidente e um exame inicial descartou homicídio ou suicídio.

A busca intensa com mergulhadores, barcos e helicópteros começou após seu desaparecimento na quarta-feira à tarde, quando seu filho foi encontrado sozinho no barco no lago.

O garoto disse mais tarde aos investigadores que sua mãe o ajudou a entrar no barco antes que ele “olhasse para trás e a visse desaparecer sob a superfície da água”, disse o xerife.

– “Energia suficiente” –

Ayub destacou as fortes correntes do lago como uma possível causa do acidente fatal.

“A ideia talvez seja a de que o barco começou a sair à deriva – ele não estava ancorado – e que ela reuniu energia suficiente para levar seu filho de volta ao barco, mas não o suficiente para se salvar”, disse.

O lago, localizado uma hora a noroeste de Los Angeles, já foi fechado ao público e cerca de 100 soldados, incluindo a Guarda Costeira e equipes de resgate de condados vizinhos, participaram das buscas, que se basearam no estudo de imagens de videochamadas feitas por Rivera no barco antes de seu desaparecimento, além de depoimentos de seu filho.

“Acreditamos que ela tenha ficado presa nos arbustos do leito do lago” antes de seu corpo flutuar na superfície devido à decomposição natural, disse Ayub.

Com menos de 30 cm de visibilidade debaixo d’água em plena luz do dia, a operação foi um “esforço complexo”, que exigiu o uso de equipamentos subaquáticos.

Rivera era conhecida por seu papel como a líder de torcida do ensino médio Santana López na série musical “Glee”, personagem que ela interpretou por seis temporadas.

O elenco da série musical, que terminou em 2015, já tinha sido atingido por tragédias antes. Em 2018, o ator Mark Salling, que interpretou Puck em “Glee”, tirou a própria vida antes de ser condenado por posse de pornografia infantil.

Outro ator do elenco da série, o canadense Cory Monteith, morreu em julho de 2013 por overdose de drogas e álcool.

