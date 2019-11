Rio – Um motociclista de 20 anos foi atropelado na Avenida Dom Helder Câmara, na madrugada deste sábado, após um coronel da reserva da Polícia Militar furar uma blitz da Lei Seca e bater contra a moto do um jovem.

O coronel, identificado como Carlos Henrique Alves de Lima, tentou fugir do local do acidente, mas foi preso e levado para a delegacia do Méier (23ªDP). O motoboy por sua vez apresentou leves ferimentos na perna e no braço.

Lima foi levado para o Instituto Médico Legal, onde fez teste de alcoolemia. O resultado do exame deu negativo. Segundo a Polícia Civil, foi instaurado inquérito para apurar o crime de lesão corporal.

(*sob supervisão de Bete Nogueira)