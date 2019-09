Coronel do Exército é baleado durante tentativa de assalto no Centro do Rio

Rio – Um coronel do Exército foi baleado, na tarde deste domingo, durante uma tentativa de assalto próximo ao Aeroporto Santos Dumont, na Região Central do Rio. O militar foi atingido de raspão no antebraço e socorrido para o Hospital do Exército, onde passa por cirurgia. Seu estado de saúde é estável.

De acordo com o Comando Militar do Leste, o militar não reagiu ao assalto, no entanto, criminosos atiraram e ele não parou. Foi atingido de raspão, mas conseguiu pilotar a moto até o Aeroporto Santos Dumont, onde recebeu atendimento e foi encaminhado para o Hospital do Exército.