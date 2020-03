Coronavírus: setor veterinário no Brasil elabora cadastro de equipamentos

São Paulo, 24/03 – O segmento de medicina veterinária está fazendo um cadastro nacional de equipamentos veterinários no Brasil, com o objetivo de auxiliar no combate e controle do coronavírus no País. De acordo com nota do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) divulgada nesta terça-feira, 24, alguns equipamentos utilizados na medicina veterinária são os mesmos fabricados para seres humanos ou compatíveis com seu uso.

“As partes que entram em contato com o paciente normalmente são cambiáveis ou descartáveis, podendo eventualmente ser disponibilizados, desde que cumpram os requisitos das autoridades sanitárias”, esclarece a nota, acrescentando, ainda que “iniciativas semelhantes foram realizadas em Portugal e nos Estados Unidos, demonstrando a solidariedade da classe médico-veterinária neste momento de enfrentamento da pandemia”, diz. “A ideia é que esse levantamento seja colocado à disposição dos órgãos de saúde, contribuindo para a saúde da população.”

Participam da elaboração do cadastro nacional o Sistema CFMV/CRMVs, a Associação Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva (BVECCS) e a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa Brasil e regionais). O cadastro pode ser acessado no seguinte link: http://www.123formbuilder.com/form-5347973/Form