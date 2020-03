Coronavírus: Riogaleão terá apenas três voos diários em abril

A partir de amanhã (1º), o Aeroporto Internacional Tom Jobim-RIOgaleão reduzirá fortemente suas operações, para se adequar à nova realidade da malha aérea nacional, afetada pelas medidas determinadas pelas autoridades sanitárias e de governo para conter a disseminação do coronavírus no Brasil.

De acordo com a operação da malha essencial divulgada pela Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), o aeroporto Riogaleão reduzirá sua movimentação para apenas três voos diários, entre pousos e decolagens, da empresa Gol Linhas Aéreas para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Essa movimentação reduzida vai durar até o dia 30 de abril, informou a concessionária da unidade aeroportuária, em nota divulgada à imprensa.

Até essa data, o RIOgaleão suspenderá também suas atividades durante a madrugada. O Aeroporto Internacional Tom Jobim ficará fechado a passageiros e integrantes no período das 23h às 5h. O acesso ao terminal 2 será feito exclusivamente pela porta B, no piso de embarque, e pela porta A, no piso de desembarque, até o dia 20 de abril, diz a nota.