Coronavírus: jovem de pernambuco é a vítima mais nova do País

Um adolescente, de 15 anos, morreu por conta do novo coronavírus nesta segunda-feira (6). A vítima é até o momento, a mais jovem a morrer pela Covid-19. O dado foi divulgado pelo estado do Pernambuco, conforme apuração do portal G1.

Antes do jovem pernambucano, a vítima mais jovem do novo coronavírus no Brasil tinha sido um homem, de 23 anos, do Rio Grande do Norte.

Além deste caso no estado, a morte da fisioterapeuta Viviane Albuquerque, de 33 anos, que estava grávida também chamou a atenção. Ela faleceu no último domingo (5) e o bebê foi retirado por meio de um cesariana.

O estado do Pernambuco já registra mais de 223 casos confirmados dos quais mais da metade estão na capital Recife. A Covid-19 já atingiu 17 municípios, além do arquipélago de Fernando de Noronha.