Coronavírus impacta no PIB do Peru, que cai 8% em dois meses

O Produto Interno Bruto peruano (PIB) acumulou uma queda de 8% nas oito semanas em que o país ficou semiparalisado e confinado pela emergência de saúde devido ao novo coronavírus, estimou o Banco Central da Reserva na terça-feira.

“Agora, nesta nona semana de quarentena e décima semana, a economia está começando a se abrir um pouco, mas as primeiras oito semanas nos custaram quase 8% do produto em termos anuais”, disse o presidente do Banco Central, Julio Velarde, citado por o jornal financeiro Gestión.

As autoridades peruanas ainda não revelam projeções anuais do PIB pelo impacto do vírus. Em 2019, o país cresceu 2,16%.

O Peru iniciou uma quarentena em 16 de março, que deve terminar em 24 de maio, se até essa data for possível reverter a curva de contágio que excede 72.000 casos confirmados e 2.000 mortes.