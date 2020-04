Coronavírus: Em meio à pandemia, Naiara Azevedo demite 140 funcionários

Naiara Azevedo, cantora sertanejo, demitiu 140 funcionários de sua empresa, a NA Produções, por conta da crise vivida pelo surto do novo coronavírus. As informações foram divulgadas pelo colunista Leo Dias, do UOL, em conversa com Rafael Cabral, empresário e marido de Naiara.

Ainda segundo informações de Leo Dias, a cantora fez um acordo com os funcionários e afirmou que pretende recontratá-los entre agosto e setembro.

“Nós temos 140 colaboradores aqui. Ninguém se preparou para essa paralisação. Fomos um dos primeiros a parar nessa quarentena. Tenho funcionários que trabalham comigo há mais de 6 anos e eu jamais daria as costas para alguém. O que eu fiz foi chamar todos os funcionários e fazer um acerto com eles da melhor maneira possível”, disse.

Em agosto ou setembro, devemos voltar, e eu vou contratá-los de volta. 100% dos nossos funcionários são CLT. Terão direito a FGTS, seguro-desemprego e mais o acordo que fizemos”, completou Rafael.