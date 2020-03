Coronavírus: bancos voltam a funcionar no estado do Rio

O atendimento bancário à população fluminense foi autorizado nesta sexta-feira (27) pelo governador Wilson Witzel. A medida, publicada na edição de hoje do Diário Oficial do estado, permite o funcionamento dos serviços enquanto perdurar a situação de risco à saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus.

Conforme a determinação do governador, as agências bancárias e casas lotéricas deverão respeitar o limite de 30% de ocupação da capacidade física dos estabelecimentos, que devem reservar no mínimo uma hora por dia para atendimento exclusivo de grupos de risco.

Para o governador, a população não pode ficar sem os serviços bancários essenciais, ainda mais em um momento de crise como o país atravessa. “Temos aposentados e beneficiários do INSS [Instituto Nacional do Seguro Social] que recebem seus pagamentos nas agências bancárias”, disse Witzel.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Lucas Tristão, serão beneficiadas as pessoas que não têm acesso aos canais digitais das operações bancárias.

Além disso, há um grupo com movimentações específicas. “Milhares de pequenas empresas, estabelecimentos comerciais, trabalhadores informais e autônomos precisam movimentar seus recursos em espécie”, acrescentou.

O secretário destacou que o decreto permite também o acesso da população a benefícios sociais, como Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), seguro-desemprego, abono salarial e Bolsa Família.