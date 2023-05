Coroação do rei Charles atrai dezenas de milhares de pessoas com coroas de papel e tiaras de plástico

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 06/05/2023 - 8:34 Compartilhe

Por Suban Abdulla e Muvija M e Farouq Suleiman

LONDRES (Reuters) – Dezenas de milhares de pessoas de todas as idades, do Reino Unido e de todo o mundo, se reuniram no chuvoso centro de Londres neste sábado para testemunhar a coroação do rei Charles e aproveitar a atmosfera única, com muitos vestindo coroas e mantos próprios.

Desde a madrugada, pessoas vestidas de vermelho, branco e azul e segurando bandeiras sindicais se alinharam nas ruas para a primeira coroação no Reino Unido em 70 anos e uma grande exibição de pompa e ostentação.

Enquanto Charles e Camilla seguiam na carruagem Diamond Jubilee State Coach, milhares aplaudiram e levantaram seus celulares para capturar o momento. Muitos trouxeram banquinhos ou degraus, para poder enxergar por cima da multidão.

“Eu não teria perdido isso por nada no mundo”, disse Michelle Fawcett, uma advogada de 52 anos, parada ao longo da rota da procissão em um dia chuvoso em Londres.

“Ninguém mais no mundo faz pompa e cerimônia como nós.”

Os reunidos tinham diferentes motivos para estar ali. Muitos visitantes mais velhos queriam mostrar seu apoio a Charles e à monarquia, outros notaram o início de uma nova era. Vários observadores mais jovens falaram do desejo de testemunhar a história e alguns quiseram participar de uma grande festa.

Muitos se alinharam nas ruas para o funeral da rainha e queriam voltar à capital para um evento mais comemorativo.

Mark Strasshine, 36, que estava na multidão com seus pais, disse que foi uma ocasião comovente estar lá.

“Isso faz você sentir o coração da nação dentro de você um pouco, e mexe com você um pouco por dentro”, disse ele.

Charles, que teve a espera mais longa pelo trono de qualquer monarca britânico, não é tão popular quanto sua mãe, a rainha Elizabeth, e sua coroação não atraiu os milhões que lotaram as ruas para assistir sua coroação em 1953.

Mas as pesquisas mostram que o público, em geral, aprova Charles como rei e a maioria ainda apoia a monarquia, mesmo que os jovens estejam menos interessados.

(Reportagem de Andrew MacAskill, Paul Sandle, Muvija M, Suban Abdulla, Farouq Suleiman; escrito por Kate Holton)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias