Coroação do rei Charles mobiliza alfaiates em Londres

LONDRES (Reuters) – Em Savile Row, a rua londrina há muito tempo celebrada por produzir ternos elegantes, alfaiates correm para preparar os uniformes vermelhos e dourados que serão usados na primeira coroação britânica em 70 anos, adornados com a nova insígnia do rei Charles.

Os salões de vendas também têm estado cheios com clientes chegando para recolher os uniformes e ternos de convidados à elaborada celebração no sábado.

Os alfaiates de Savile Row vestem reis, rainhas e seus descendentes há mais de 150 anos, e seu ofício recebe um impulso especial do cliente de longa data Charles –um amante do campo que também defende agricultores, tecelões e fabricantes de tecidos.

“É uma verdadeira honra”, disse Jules Walker, alfaiate militar da Gieves & Hawkes, que estará disponível a partir das 4h da manhã da coroação para fazer os ajustes finais. “Estamos todos trabalhando duro. Há muito o que fazer.”

Eventos reais anteriores, como o Jubileu de Platina do ano passado comemorando os 70 anos da rainha Elizabeth no trono ou o casamento de 2018 do príncipe Harry com sua esposa norte-americana Meghan, levaram a um aumento no interesse pela produção de Savile Row, onde os arquivos registram as medidas e pedidos de clientes veneráveis, incluindo Winston Churchill, Charles Dickens e Cary Grant.

Tropas vestidas com uniformes de lã vermelha brilhante com tranças douradas elaboradas são uma parte essencial da pompa britânica, vista nas ruas da capital no ano passado tanto para a celebração do jubileu da rainha quanto, alguns meses depois, para seu grande cortejo fúnebre em setembro.

A mudança de um monarca exige a substituição da insígnia, com a coroa Tudor de Charles, botões e cifra real –ou monograma– costurados nos uniformes cerimoniais que estarão em exibição na procissão militar de 6.000 homens.

William Skinner, da alfaiataria Dege & Skinner, disse que os uniformes duram décadas e que o foco em consertar e renovar as roupas, em vez de fazer novas, está de acordo com a conhecida consideração de Charles pelo meio ambiente.







O rei Charles, que já foi fotografado usando os mesmos ternos que mantém há décadas, há muito tempo defende a abordagem da “moda mais lenta” que ganhou mais força nos últimos anos.

“Sou uma daquelas pessoas que odeia jogar qualquer coisa fora”, disse ele à Vogue britânica em 2020. “Portanto, prefiro mantê-los, mesmo remendados, se necessário, do que abandoná-los.”

(Reportagem adicional de Marie-Louise Gumuchian)







