++ Coroação de Charles fortalece relação com Itália, diz Meloni

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/05/2023 - 9:01 Compartilhe

ROMA, 6 MAI (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, celebrou neste sábado (6) a coroação do rei Charles III e afirmou que agora a relação de seu país com o Reino Unido se fortalecerá.

“A histórica e frutuosa cooperação entre a Itália e o Reino Unido, que estamos certos que com o rei Charles III – que ainda ontem recordou o seu amor pela Itália – se fortalecerá ainda mais, como já começamos a fazer com o primeiro-ministro Rishi Sunak”, escreveu ela no Facebook. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias