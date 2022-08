Parceria Lance & IstoÉ 08/08/2022 - 2:00 Compartilhe

Nesta segunda-feira (8), o Coritiba recebe o Santos, no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Cinco pontos separam as duas equipes, mas a realidade na tabela é distinta. Confira abaixo a programação de transmissão do confronto do dia:

TABELA

​> SIMULADOR – arrisque resultados e simule o Campeonato Brasileiro

Confira abaixo o confronto do dia e a programação de transmissão:

20h – Coritiba x Santos

Onde assistir: Premiere e SporTV

E MAIS: