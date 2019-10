Coritiba vence São Bento em Sorocaba e se firma no G4 da Série B

O Coritiba se manteve no G4 – a zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o São Bento por 2 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela 29.ª rodada. William Matheus, logo no primeiro minuto de jogo, e Juan Alano, aos 40 minutos da etapa inicial, anotaram para os paranaenses. Mansur fez para o São Bento, aos 24 minutos do segundo tempo.

O resultado, a terceira vitória seguida, deixou o Coritiba na quarta colocação com 46 pontos. Além disso, tem um jogo a menos do que os seus principais concorrentes, que será diante do Cuiabá, na Arena Pantanal. O São Bento, por sua vez, caiu para a lanterna com apenas 27, cinco a menos do que o primeiro adversário fora da zona do descenso.

O visitante entrou ligado e marcou logo no primeiro minuto. Juan Alano cruzou, Thiago Lopes ajeitou e William Matheus fez de cabeça. O São Bento respondeu aos três minutos, quando Joílson cabeceou rente à trave. Os donos da casa voltaram a tentar o empate dois minutos depois. Paulinho Bóia chutou duas vezes, mas Muralha evitou o empate em ambas as oportunidades.

Aos 18 minutos, William Matheus mandou uma bomba para o gol, mas Renan Rocha fez grande defesa. O camisa 6 voltaria a aparecer. Aos 38 minutos, ele chutou cruzado e viu a bola resvalar na trave. Dois minutos depois, Juan Alano ampliou. Rafinha lançou e Alano encheu o pé para estufar as redes.

No segundo tempo, o São Bento foi pra cima, enquanto o Coritiba passou a jogar no contra-ataque. Aos 24 minutos, o clube paulista diminuiu. Mansur chutou firme, a bola bateu em Romércio e enganou o goleiro Muralha.

Aos 34 minutos, Milton Mendes, técnico do time paulista, recebeu cartão amarelo por reclamação. Minutos depois ele foi expulso por insistir nas reclamações. Em campo, o Coritiba segurou a vitória, apesar de o time da casa ter colocado uma bola em cima da linha da meta adversária aos 46 minutos.

O São Bento voltará a campo no próximo sábado, às 19 horas, contra o Operário no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela 30.ª rodada. No mesmo dia, mas às 16h30, o Coritiba visitará o Vila Nova no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 1 X 2 CORITIBA

SÃO BENTO – Renan Rocha; Marcos Martins, Gerson, Joilson e Mansur; Fábio Bahia (Rafael), Doriva (Caio), Minho e Rodolfo; Paulinho Bóia (Fernandez) e Zé Roberto. Técnico: Milton Mendes.

CORITIBA – Alex Muralha; Diogo Mateus, Romércio, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Vitor Carvalho, Juan Alano (Igor Jesus) e Thiago Lopes; Rodrigão (Júlio Rusch) e Rafinha (Fabiano). Técnico: Jorginho.

GOLS – William Matheus, a 1 minuto, e Juan Alano, aos 40 minutos do primeiro tempo. Mansur, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wanderson Alves de Sousa (MG).

CARTÕES AMARELOS – Fábio Bahia, Minho (São Bento); Nathan, Rafinha, Vitor Carvalho, Rodrigão, Alex Muralha, Thiago Lopes, Diogo Mateus (Coritiba).

CARTÃO VERMELHO – Milton Mendes (São Bento).

RENDA – R$ 14.065,00.

PÚBLICO – 1.697 torcedores.

LOCAL – Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).