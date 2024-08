Coritiba vence o Sport e consegue a segunda vitória seguida na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2024 - 23:44 Para compartilhar:

No jogo que fechou as disputas da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira, o Coritiba conseguiu a sua segunda vitória – ambas fora de casa – e voltou a sonhar em encostar no G-4 – zona de acesso. Jogando na Arena Pernambuco, no Recife, venceu o Sport por 1 a 0, com gol marcado por Bruno Melo na segunda etapa.

O Coritiba chegou ao terceiro jogo sem derrota e aparece na 11ª colocação com 30 pontos. O Vila Nova, primeiro time dentro do G-4, tem 36. Já o Sport, apesar de aparecer acima na tabela, na nona colocação com 32 pontos, conheceu a segunda derrota seguida. Mas tem dois jogos a menos do que seus principais concorrentes.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, com boas chances para os dois lados. A primeira oportunidade clara de gol veio pelos lados do Coritiba, aos 20 minutos, quando Natanael arriscou um chute cruzado, que saiu tirando tinta da trave de Caíque França, que só olhou a bola sair. Já aos 22 foi a vez de Robson chutar uma bola que saiu raspando o travessão.

O Sport melhorou depois dois 30 minutos. Aos 36, depois de uma jogada rápida, Lucas Lima recebeu na entrada da área e chutou. A bola desviou na zaga e por muito pouco não atrapalhou o goleiro Pedro Morisco, que só acompanhou a bola ir pela linha de fundo.

Na volta para o segundo tempo, o Coritiba foi para cima e abriu o placar em um contra-ataque aos 15 minutos. Frizzo recebeu na área e bateu firme, mas Caíque França fez a defesa parcial. No rebote, Bruno Melo arriscou um chute de trivela e mandou para o fundo das redes. A partir daí, o Sport se lançou ao ataque em busca do empate.

Apesar disso, o Sport tinha dificuldades para passar da defesa do Coritiba, que estava bem fechada. A melhor oportunidade veio nos acréscimos, aos 49, quando depois de um bate rebate na área, Zé Roberto chutou e Rodrigo Gelado, conseguiu tirar em cima da linha.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira para a disputa da 23ª rodada da Série B. O Sport visita o Brusque, às 21 horas, enquanto, mais tarde, às 21h30, o Coritiba recebe o Avaí, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 1 CORITIBA

SPORT – Caíque França; Di Plácido (Lucas André), Allyson, Luciano Castán (Chico) e Felipinho; Fabinho, Fabricio Domínguez (Wellington Silva), Lucas Lima, Lenny Lobato (Titi Ortíz) e Chrystian Barletta (Zé Roberto); Gustavo Coutinho. Técnico: Guto Ferreira.

CORITIBA – Pedro Morisco; Natanael, Thalisson Gabriel, Marcelo Benevenuto e Bruno Melo (Rodrigo Gelado); Zé Gabriel, Lucas Ronier (Matheus Bianqui), Matheus Frizzo (Júnior Brumado), Vini Paulista e Sebastián Gómez (Jhonny); Robson (Maurício Antônio). Técnico: Jorginho.

GOL – Bruno Melo, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fabricio Domínguez, Gustavo Coutinho, Lucas Lima e Titi Ortíz (Sport) e Robson (Coritiba).

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA – R$ 170.975,00.

PÚBLICO – 11.603 total.

LOCAL – Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).