Coritiba vence o Confiança fora e chega a 4ª vitória consecutiva na Série B

O Coritiba confirmou sua boa fase na Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira, quando visitou o Confiança e venceu por 1 a 0, no estádio Batistão, em Aracaju (SE), pela oitava rodada. O único gol da partida foi marcado por Waguininho aos 40 minutos do primeiro tempo.

Esta foi a quarta vitória consecutiva e o quinto jogo sem derrota do Coritiba no campeonato. A sequência de vitórias mantém o time na vice-liderança, agora com 16 pontos ganhos. Já o Confiança chegou ao segundo jogo sem vitória, estacionou nos oito pontos.

Mesmo fora de casa, o Coritiba teve o controle das ações diante do Confiança. Nos primeiros 45 minutos, o time paranaense esteve boa parte do tempo presente no campo de ataque. Contudo, foi pouco efetivo e preferiu apostar em chutes de longa distância.

Como as finalizações de longa distância não surtiram tanto efeito, o Coritiba também tentou jogadas aéreas e foi assim que abriu o placar. Aos 40 minutos, Robinho cruzou e Waguininho, mesmo marcado, cabeceou no ângulo, sem chances de defesa ao goleiro Rafael Santos.

Veio o intervalo e o Confiança voltou para o segundo tempo logo com duas alterações, que inclusive surtiram efeito. Logo aos dois minutos, Neto Berola tocou para o centroavante Alex Henrique, que ficou cara a cara com Alex Muralha, mas finalizou em cima do goleiro.

Só que a empolgação do Confiança foi interrompida aos 14 minutos, quando o volante Serginho fez falta dura em Waguininho, recebeu o segundo amarelo e acabou expulso, deixando o time sergipano com um homem a menos.

A superioridade numérica em campo favoreceu o Coritiba, que controlou a bola e quase ampliou o placar aos 45 minutos, quando Waguininho arriscou de fora da área e o goleiro Rafael Santos acabou falhando ao defender. A bola passou rente à trave, para alívio do goleiro do Confiança.

O Confiança voltará a campo no sábado para enfrentar o Vasco, às 16h30, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Enquanto o Coritiba jogará já na sexta-feira, quando receberá o Remo, às 19 horas, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA 0 X 1 CORITIBA

CONFIANÇA – Rafael Santos; Marcelinho, Nirley, Bareiro (Leandro Silva) e João Paulo; Serginho, Jhemerson (Álvaro) e Daniel Penha; Neto Berola (Robinho), Alex Henrique (Gustavo Ramos) e Luidy (Ítalo Melo). Técnico: Rodrigo Santana.

CORITIBA – Alex Muralha; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro (Romário); William Farias (Matheus Sales), Val (Jhony Douglas) e Robinho (Luiz Henrique); Igor Paixão, Waguininho e William Alves (Igor). Técnico: Gustavo Morínigo.

GOLS – Waguininho, aos 40 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).

CARTÕES AMARELOS – Bareiro e Serginho (Confiança); Guilherme Biro, William Farias e Waguininho (Coritiba).

CARTÃO VERMELHO – Serginho (Confiança).

RENDA E PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Estádio Batistão, em Aracaju (SE).

Veja também